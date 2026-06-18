22 июня 2026 — 85 лет с начала Великой Отечественной. Как почтить память в День скорби

22 июня 1941 года, в 4 часа утра, Германия напала на Советский Союз. Началась великая битва, вошедшая в историю нашей страны как Великая Отечественная война. Тогда никто не знал, что битва эта продлится 1418 дней. Что погибнут 27 миллионов. Что война станет самой кровавой в истории.
Каждый год в этот день мы зажигаем свечи. В 12:15 замираем на минуту. Давайте вспомним ещё раз, что случилось в тот день, почему мы называем его Днём памяти и скорби и как в 2026 году можно почтить память тех, кто не вернулся.
Что случилось 22 июня 1941 года.
21 июня 1941-го была суббота. Обычный летний день. В школах — выпускные. В театрах — премьеры. В парках — кино, мороженое. На Балтийском флоте только что завершились учения. Никто не знал, что через несколько часов мир перевернётся.
Вечером того же дня бойцы Сокальской комендатуры задержали немецкого перебежчика. Он вплавь пересёк реку Буг и сдался пограничникам. Назвался Альфредом Лисковым. Говорил, что завтра в 4 утра немцы начнут войну. Ему не поверили.
В 0:30 из Москвы передали Директиву № 1: привести войска в боевую готовность. Но довести её до частей не успели.
В 3:07 командующий Черноморским флотом Октябрьский позвонил начальнику Генштаба Жукову: «Со стороны моря приближается большое количество неизвестных самолётов».
В 4:00 утра немецкая артиллерия открыла огонь по всему фронту. Брестская крепость была в эпицентре удара. Снаряды рвались на плацу, в казармах. Повреждён водопровод. Нарушена связь.
В 4:15 немецкая авиация бомбит Киев, Минск, Ригу, Севастополь, Кронштадт.
Первыми удар приняли пограничники. Немецкий генштаб планировал расправиться с ними за полчаса. Пограничники держались часами. Застава старшего лейтенанта Сивачёва к полудню уже больше девяти часов вела бой. Замполитрука 7-й заставы Василий Петров, когда кончились патроны, взорвал себя гранатой вместе с группой врагов.
В 12:15 по радио выступил нарком иностранных дел Молотов. «Граждане и гражданки Советского Союза! Сегодня в 4 часа утра… германские войска напали на нашу страну». Голос его дрожал, но он закончил словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
В тот же день войну СССР объявили Италия и Румыния. СССР остался один на один с нацистской Германией.
Почему 22 июня — День памяти и скорби.
Сначала дату называли иначе. В 1992 году 22 июня объявили Днём памяти защитников Отечества. А в 1996 году президент Ельцин подписал указ: отныне это День памяти и скорби.
В этот день по всей стране приспускают флаги. Телевидение и радио отказываются от развлекательных программ. В 12:15 — минута молчания. Именно в этот час в 1941-м объявили о нападении.
Символично, что 22 июня — день летнего солнцестояния. Самая короткая ночь в году. И именно в эту ночь тишину разорвали бомбёжки. «До войны» и «после войны» сошлись в одной точке.
Акции и мероприятия 22 июня 2026 года.
В 2026-м — 85-я годовщина. По всей стране проходят памятные акции.
«Свеча памяти».
В ночь с 21 на 22 июня. В России — уже 18-й раз.
Офлайн: ночью и утром люди приходят к мемориалам с живыми свечами. В некоторых городах — забеги со свечами. Выкладывают из свечей слово «Помним».Онлайн: на сайте деньпамяти.рф нажать кнопку «Зажечь свечу». На карте загорается огонёк. Рядом — счётчик тех, кто сказал «Я помню».
Минута молчания.
22 июня в 12:15 по московскому времени жизнь замирает. В этот час в 1941-м объявили о нападении. Остановитесь. Встаньте. Вспомните.
Концерты-реквиемы и реконструкции.
У Ржевского мемориала — концерт-реквием. В Брестской крепости — реконструкция обороны. В Хабаровске — ночной забег. В регионах — возложения цветов, митинги, выставки. Время и место уточняйте на сайтах вашего города.
Как почтить память: инструкция.
Придите к мемориалу. Возложите цветы к Вечному огню. Зажгите свечу. Живую — у мемориала. Виртуальную — на деньпамяти.рф. Остановитесь в 12:15. Отложите дела. Помолчите. Расскажите детям. Поделитесь семейными историями. Посмотрите трансляцию. Многие регионы показывают церемонии онлайн.
Что помнить молодым.
22 июня — не просто дата. Это день, когда почти каждое семейное древо обрывается на ком-то из предков.
Ветеранов остаётся всё меньше. Но память остаётся — в книгах, фильмах, в семейных архивах. Молодое поколение должно знать правду о войне. Не по учебникам, а через живые истории. Через те самые свечи, которые зажигают по всей стране.
Часто задаваемые вопросы.
Когда День памяти и скорби в 2026 году?
22 июня. 85 лет со дня начала Великой Отечественной войны.
Во сколько началась война?
В 4 утра 22 июня 1941 года Германия напала на СССР без объявления войны.
Когда минута молчания?
22 июня в 12:15 по московскому времени.
Как участвовать в «Свече памяти» онлайн?
На сайте деньпамяти.рф нажать «Зажечь свечу».
Какие ещё проходят мероприятия?
Возложение цветов, концерты-реквиемы, реконструкции, забеги со свечами. Флаги приспускают, развлекательные мероприятия отменяют.
Почему 22 июня?
Потому что в этот день в 1941-м началась война. И это день летнего солнцестояния — самая короткая ночь в году.
Кто первым принял удар?
Пограничники. Держались часами против немецких планов в полчаса.
Что сказал Молотов по радио?
В 12:15 объявил о нападении. А в конце провозгласил: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами».
Сколько длилась война?
1418 дней и ночей. С 22 июня 1941 года по 9 мая 1945-го.
Как установили День памяти и скорби?
В 1992 году это был День памяти защитников Отечества. В 1996 году — переименован в День памяти и скорби (Указ президента № 857).
Заключение.
22 июня 2026 года — 85 лет с начала войны. 27 миллионов погибших. 1418 дней боли. Зажгите свечу. В 12:15 почтите память погибших минутой молчания. Расскажите детям о тех, кто отстоял нам мир. «И если слышите поющих соловьёв, то знайте — это песнь погибшего солдата»…