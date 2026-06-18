ВЦИОМ: в России признаки престижа сместились с брендов на социальные гарантии

Если в 2006 году главным признаком престижа было «хорошее жилье» (55%), то в 2026 на первое место вышла возможность дать детям качественное образование — ее выбрали 50% опрошенных, следует из результатов опроса АЦ ВЦИОМ «Престиж и статус в современной России». По данным исследования, наличие автомобиля перестало быть маркером престижа (снижение с 27% в 2006 году до 15% в 2026 году), заграничный отдых — с 23% до 15%, дорогая мебель и техника — с 10% до 3%. При этом, как отмечают исследователи, образ престижной жизни сегодня универсален и практически не зависит от материального положения респондентов: во всех группах образование и медицина уверенно лидируют.