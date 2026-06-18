ГИБДД привлечет дополнительное внимание к авариям на перекрестках

Госавтоинспекция объявила о запуске социальной кампании по привлечению внимания к повышенной аварийности на перекрестках. В 2025 году, как сообщил замглавы ГИБДД России Олег Понарьин, на пересечениях дорог было зафиксировано более 40 тыс. аварий — это 30% от всех ДТП в стране. В этих происшествиях погибло около 2,5 тыс. человек и 51,5 тыс. было ранено. За пять месяцев этого года произошло 12,7 тыс. аварий на перекрестках, в результате которых 623 человека погибли и 16,3 тыс. пострадали.