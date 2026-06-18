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Мать двоих детей из атакованного автобуса рассказала, как им оказывали помощь

По словам Натальи Мурашко, на протяжении всего дня родители находились на связи друг с другом и обменивались информацией о детях.

РЕЧИЦА /Гомельская область, Белоруссия/, 18 июня. / ТАСС/. Российские власти оказали всю необходимую помощь детям из атакованного ВСУ в Брянской области автобуса, следовавшего из Гомеля. Об этом рассказала журналистам мать двоих находившихся в автобусе детей Наталья Мурашко во время ожидания их возвращения.

«Мои двое детей ехали в автобусе, Мурашко Иван и Мурашко Александра. Испытала шок, когда услышала, уже когда люди позвонили Российские власти, люди сделали все возможное, что можно было там сделать. Они и помощь оказали, и все. Спасибо им, конечно. Мы были как в шоке, но они сделали все возможное. Главное, дети были в порядке. Мы позвонили, нам сказали, что дети в порядке, их разместили в школе», — рассказала она.

Наталья Мурашко добавила, что сначала получала противоречивую информацию о судьбе дочери, однако в итоге оказалось, что она не пострадала. «Дети вышли на связь, сказал сын: “Все с нами хорошо”. Хотя дочь не вышла на связь сразу, но через пару часов сказали, что все хорошо и с дочкой», — сказала она.

Мурашко отметила, что на протяжении всего дня родители находились на связи друг с другом и обменивались информацией о детях. «Родители все были в шоке, конечно. Это же такая ситуация, что никак не пережить», — сказала она.

ВСУ 17 июня с помощью БПЛА самолетного типа атаковали в Брянской области автобус детской футбольной команды из Белоруссии. В результате погибла женщина, сопровождавшая спортсменов. Как сообщили в Минздраве Белоруссии, госпитализированы восемь пострадавших, в том числе шесть детей. СК России возбудил уголовное дело о теракте.

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