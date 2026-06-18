Мать двоих детей из атакованного автобуса рассказала, как им оказывали помощь

«Мои двое детей ехали в автобусе, Мурашко Иван и Мурашко Александра. Испытала шок, когда услышала, уже когда люди позвонили Российские власти, люди сделали все возможное, что можно было там сделать. Они и помощь оказали, и все. Спасибо им, конечно. Мы были как в шоке, но они сделали все возможное. Главное, дети были в порядке. Мы позвонили, нам сказали, что дети в порядке, их разместили в школе», — рассказала она.