Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Полиция Хошимина спасла 400 кошек и задержала 10 похитителей домашних питомцев

Полиция города Хошимин спасла более 400 кошек и раскрыла преступную группировку, занимающуюся кражей домашних животных и продажей их мяса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает The Guardian.

Полиция города Хошимин спасла более 400 кошек и раскрыла преступную группировку, занимающуюся кражей домашних животных и продажей их мяса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает The Guardian.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 подозреваемых. На месте преступления оперативная группа нашла 45 клеток, в которых содержались около 400 кошек, и три пенопластовых ящика с уже умершими животными (около 80). Еще 21 кошку обнаружили на другом складе — всех их спасли.

В настоящее время сотрудники зоопарка и ботанического сада «Сайгон» оказывают животным помощь и выкладывают фотографии спасенных кошек в соцсети, чтобы помочь им найти хозяев, говорится в сообщении.

В австрийской Вене суд назначил 20-летнему мужчине шесть месяцев условного срока по обвинению в жестоком обращении с животными. Причиной возбуждения дела стала отправка кошки почтой в Германию. Согласно версии следствия, мужчина отправил свою кошку по кличке Шана в посылке.

Полиция Калининграда проводит проверку по факту инцидента, при котором несовершеннолетняя жительница подложила отрезанную голову кошки под входную дверь квартиры своего соседа.

Узнать больше по теме
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше