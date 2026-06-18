Полиция Хошимина спасла 400 кошек и задержала 10 похитителей домашних питомцев

Полиция города Хошимин спасла более 400 кошек и раскрыла преступную группировку, занимающуюся кражей домашних животных и продажей их мяса. Об этом в среду, 17 июня, сообщает The Guardian.
Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 подозреваемых. На месте преступления оперативная группа нашла 45 клеток, в которых содержались около 400 кошек, и три пенопластовых ящика с уже умершими животными (около 80). Еще 21 кошку обнаружили на другом складе — всех их спасли.
В настоящее время сотрудники зоопарка и ботанического сада «Сайгон» оказывают животным помощь и выкладывают фотографии спасенных кошек в соцсети, чтобы помочь им найти хозяев, говорится в сообщении.
В австрийской Вене суд назначил 20-летнему мужчине шесть месяцев условного срока по обвинению в жестоком обращении с животными. Причиной возбуждения дела стала отправка кошки почтой в Германию. Согласно версии следствия, мужчина отправил свою кошку по кличке Шана в посылке.
Полиция Калининграда проводит проверку по факту инцидента, при котором несовершеннолетняя жительница подложила отрезанную голову кошки под входную дверь квартиры своего соседа.