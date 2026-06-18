Полиция Хошимина спасла 400 кошек и задержала 10 похитителей домашних питомцев

Сотрудники правоохранительных органов задержали 10 подозреваемых. На месте преступления оперативная группа нашла 45 клеток, в которых содержались около 400 кошек, и три пенопластовых ящика с уже умершими животными (около 80). Еще 21 кошку обнаружили на другом складе — всех их спасли.