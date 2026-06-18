В ГД призвали ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе

«Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы [такая выплата составляла] порядка 30 тыс. рублей на школьника», — сказал Миронов. Он подчеркнул, что стоимость школьного набора каждый год повышается, «к 1 сентября взлетают цены на все», и «многие семьи берут кредиты для того, чтобы ребенка собрать в школу». Для малоимущих семей, по словам политика, пособие должно быть еще больше — около 50 тыс. рублей.