В ГД призвали ввести ежегодную выплату семьям на сборы детей к школе

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Родителям школьников необходимо ежегодно перед 1 сентября выплачивать около 30−50 тыс. рублей на каждого ребенка для сборов к новому учебному году. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
В 2021 году в России родители школьников получили в августе разовую выплату в 10 тыс. рублей на сборы детей к новому учебному году. По словам Миронова, такую выплату «надо делать ежегодной».
«Мы регулярно вносим такой законопроект, мы предлагаем, чтобы [такая выплата составляла] порядка 30 тыс. рублей на школьника», — сказал Миронов. Он подчеркнул, что стоимость школьного набора каждый год повышается, «к 1 сентября взлетают цены на все», и «многие семьи берут кредиты для того, чтобы ребенка собрать в школу». Для малоимущих семей, по словам политика, пособие должно быть еще больше — около 50 тыс. рублей.
«Конечно, государство должно помогать. Мы абсолютно убеждены, еще раз подчеркну, это должно быть ежегодно, законом, в обязательном порядке всем семьям», — заключил парламентарий.