На Ивановском вокзале торжественно открылся восьмой фестиваль сериалов «Пилот»

Ведущей церемонии второй год подряд стала актриса Анна Банщикова. Специальный приз за вклад в развитие российской сериальной индустрии на церемонии получил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. По видеосвязи он поблагодарил организаторов за награду и напомнил, что свой первый сериал, «Зал ожидания», выпустил в 1998 году.