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На Ивановском вокзале торжественно открылся восьмой фестиваль сериалов «Пилот»

Ведущей церемонии второй год подряд стала актриса Анна Банщикова.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Торжественная церемония открытия VIII российского фестиваля сериалов «Пилот» прошла в арт-пространстве железнодорожного вокзала Иваново, передает корреспондент ТАСС. Смотр продлится до 21 июня.

«Добрый вечер всем! Наверное, мне остается только сказать, что восьмой фестиваль “Пилот” открыт», — сказал со сцены владелец фестиваля, генеральный директор Red Carpet Studio Антон Калинкин.

Ведущей церемонии второй год подряд стала актриса Анна Банщикова. Специальный приз за вклад в развитие российской сериальной индустрии на церемонии получил генеральный директор «Первого канала» Константин Эрнст. По видеосвязи он поблагодарил организаторов за награду и напомнил, что свой первый сериал, «Зал ожидания», выпустил в 1998 году.

После церемонии гостям показали первую серию исторического детектива «Куколка» режиссера Егора Анашкина. Со сцены проект представили сам постановщик, продюсер Илья Неретин и исполнительница главной роли Анастасия Уколова.

В этом году на смотре представлены 21 игровой сериал, 12 документальных проектов и 6 продолжений уже известных зрителям сериалов в рамках новой программы фестиваля «Вторые сезоны».

Конкурс игровых сериалов оценят режиссеры Нурбек Эген, Анна Кузнецова и Никита Власов, а также шоураннер сериала «Фишер» Сергей Кальварский. В жюри документального конкурса вошли режиссер Владимир Головнев, доцент кафедры неигрового фильма ВГИКа Светлана Музыченко и главный редактор Doc.ru Илона Егиазарова.

О фестивале.

Фестиваль «Пилот», который позволяет авторам представить проекты ведущим экспертам и игрокам рынка, существует с 2018 года. В попечительский совет смотра входят ведущие представители киноиндустрии. Смотр проводится при поддержке Министерства культуры РФ и правительства Ивановской области. ТАСС — генеральный информационный партнер.