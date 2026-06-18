В Финляндии решают судьбу спорного объекта, за который должны РФ

Власти финского города Хамина вновь рассматривают вопрос о демонтаже 100-метрового флагштока, установленного несколько лет назад в рамках празднования столетия независимости страны. Решение должно быть рассмотрено комитетом по городскому развитию.
По данным местных чиновников, состояние конструкции вызывает опасения. Сообщается, что покрытие металлического шеста растрескалось и местами отслаивается, а отделяющиеся фрагменты могут представлять угрозу для людей и имущества.
Вопрос о демонтаже уже обсуждался в конце апреля. Тогда профильный комитет поддержал снос объекта, однако председатель городского совета Титта Эркиля отозвала решение, после чего тема была вынесена на общественное обсуждение.
Теперь инициатива вновь включена в повестку заседания. На момент публикации окончательное решение по судьбе конструкции не объявлено, однако телерадиокомпания Yle допускает, что демонтаж может быть одобрен.
Флагшток был установлен в 2018 году в рамках проекта, посвященного 100-летию независимости Финляндии. Для него использовался гигантский национальный флаг площадью 416 квадратных метров. В реализации проекта участвовали почти 30 государств, включая Россию.
Комплектующие для конструкции поставила петербургская компания. Заказчиком выступала финская компания ADS Finland, которая впоследствии прекратила деятельность, оставив задолженность перед российским поставщиком в размере 50,6 тыс. евро.
Городские власти ранее заявляли, что не считают себя ответственными за обязательства ликвидированной компании и указывали на невозможность проведения платежей в адрес российской стороны из-за действующих санкционных ограничений.
Таким образом, вокруг объекта продолжают существовать сразу два спорных вопроса: техническое состояние самого флагштока и неурегулированная финансовая история, связанная с долгом перед российским поставщиком оборудования, который остается неоплаченным спустя несколько лет после завершения проекта.
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