В Смоленской области более 7,5 тыс. абитуриентов смогут поступить на бюджетные места

По словам Анохина, в регионе также действуют льготы для студентов педагогических специальностей. Они могут получать ежемесячные выплаты от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от курса обучения. Кроме того, молодым педагогическим работникам доступна выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере до 2 млн рублей и соцвыплата в размере 20% от стоимости стандартного жилья. Выпускники-целевики, работающие в образовательных организациях, получают ежемесячную доплату в размере 5−6 тыс. рублей.