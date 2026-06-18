В Смоленской области более 7,5 тыс. абитуриентов смогут поступить на бюджетные места

МОСКВА, 17 июня. /ТАСС/. Более 7,5 тыс. бюджетных мест открыто в вузах, колледжах и техникумах для абитуриентов Смоленской области. Об этом на заседании регионального правительства сообщил губернатор Василий Анохин.
«С 20 июня стартует приемная кампания в профессиональных образовательных организациях Смоленской области. В этом году вузы, колледжи и техникумы региона на бюджетные места примут более 7,5 тыс. первокурсников», — написал он в «Максе».
Губернатор добавил, что целевая квота по программам высшего образования составляет 457 человек. Для студентов-целевиков, которые набрали 90 и более баллов на ЕГЭ, предусмотрены повышенные стипендии, а также предоставляется компенсация за аренду жилья в общежитии.
По словам Анохина, в регионе также действуют льготы для студентов педагогических специальностей. Они могут получать ежемесячные выплаты от 10 тыс. до 20 тыс. рублей в зависимости от курса обучения. Кроме того, молодым педагогическим работникам доступна выплата на оплату первоначального взноса по ипотеке в размере до 2 млн рублей и соцвыплата в размере 20% от стоимости стандартного жилья. Выпускники-целевики, работающие в образовательных организациях, получают ежемесячную доплату в размере 5−6 тыс. рублей.