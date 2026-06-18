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Умер основатель издательства «Азбука» Максим Крютченко

Основатель петербургских издательств «Азбука», «Северо-Запад’и “Акварель” группы “Лениздат” Максим Крютченко умер 16 июня в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, сообщает “Фонтанка”.

Основатель петербургских издательств «Азбука», «Северо-Запад’и “Акварель” группы “Лениздат” Максим Крютченко умер 16 июня в возрасте 56 лет. Причиной смерти стала непродолжительная болезнь, сообщает “Фонтанка”.

«Умер легендарный издатель Максим Иванович Крютченко, основатель “Азбуки”, самый молодой и красивый “Лучший издатель года” 90-х, самый харизматичный и обаятельный бизнесмен — невероятно умный, талантливый, азартный, рисковый, артистичный, полный энергии, иронии и безбашенной отваги», — написала коллега издателя, детская писательница Анна Амасова.

Максим Крютченко начал карьеру с должности помощника печатника в типографии им. В. Володарского, позже работал инженером, а после — главой производственного отдела в издательстве «Северо-Запад». К 25 годам занял пост генерального директора издательства «Азбука».

«В каждой своей компании я старался воплотить какую-то издательскую концепцию, миссию. Это было и в “Северо-Западе”, и в “Азбуке”, так будет и в “Лениздате”», — говорил издатель в интервью Retailer.

Издательство «Азбука» было основано в 1995 году в Санкт-Петербурге. С 2009 года работает в составе книгоиздательской группы «Азбука-Аттикус».