Доступ детей к интим-контенту Шурыгиной могут признать отягчающим обстоятельством

Он отметил, что это тяжкое преступление, так как блогер использовала интернет и извлекла доход свыше 50 тысяч рублей. По словам Багатурии, если бы Шурыгина находилась за границей, где такие действия не запрещены, экстрадиция была бы маловероятна, однако она была задержана в Москве.