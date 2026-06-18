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Доступ детей к интим-контенту Шурыгиной могут признать отягчающим обстоятельством

Блогеру Диане Шурыгиной, обвиняемой в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, грозит от двух до шести лет лишения свободы. Об этом РИА Новости в среду, 17 июня, сообщил адвокат Вадим Багатурия.

Блогеру Диане Шурыгиной, обвиняемой в незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов, грозит от двух до шести лет лишения свободы. Об этом РИА Новости в среду, 17 июня, сообщил адвокат Вадим Багатурия.

— Если будет установлен доступ несовершеннолетних к этому контенту — это станет отягчающим обстоятельством, — рассказал адвокат.

Он отметил, что это тяжкое преступление, так как блогер использовала интернет и извлекла доход свыше 50 тысяч рублей. По словам Багатурии, если бы Шурыгина находилась за границей, где такие действия не запрещены, экстрадиция была бы маловероятна, однако она была задержана в Москве.

Уголовное дело возбуждено после публикации интимных фотографий и видео в Telegram-канале под управлением блогера. Шурыгина помещена под домашний арест до 19 июля, говорится в сообщении.

Именно распространение порнографических материалов и стало поводом для возбуждения уголовного дела в отношении девушки. В ее квартире прошли обыски. Шурыгину задержали, позднее суд отправил ее под домашний арест до 19 июля.

По неподтвержденным данным, девушка планировала скрыться от следствия на Бали. Чем «прославилась» Шурыгина и какой срок ей грозит — в материале «Вечерней Москвы».