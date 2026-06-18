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Эксперт Кучава предупредил о продаже мошенниками «служебных» мест в поездах

Эксперт «Народного фронта. Аналитика» отметил, что злоумышленники пользуются спешкой пассажиров, которым срочно нужно уехать.

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Мошенники создают поддельные сайты, где предлагают якобы дефицитные билеты на служебные места в поездах, чтобы похитить деньги пользователей. Об этом ТАСС сообщил эксперт «Народного фронта. Аналитика» Галактион Кучава.

«Сегодня злоумышленники выступают в роли “виртуальных агентов”. В сезон отпусков или праздников они создают фишинговые сайты-двойники или открывают каналы в мессенджерах, где предлагают якобы дефицитные билеты на популярные направления из так называемой “брони начальника поезда” или “резерва проводников”, — сказал Кучава.

Он отметил, что злоумышленники пользуются спешкой пассажиров, которым срочно нужно уехать. «Аферисты требуют немедленную оплату на карту физлица или через поддельный платежный шлюз», — добавил эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что после перевода денег мошенники могут исчезнуть, заблокировав жертву, или отправить поддельный билет, чтобы усыпить бдительность и продолжить обман.

По словам эксперта, распознать обман в таких предложениях легко. «Сотрудники поездных бригад не имеют права продавать билеты в обход официальных касс, а легитимная покупка возможна только через официальный сайт перевозчика, его приложение или сертифицированные агентства с обязательной выдачей чека», — пояснил он.