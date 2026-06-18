Эксперт Кучава предупредил о продаже мошенниками «служебных» мест в поездах

«Сегодня злоумышленники выступают в роли “виртуальных агентов”. В сезон отпусков или праздников они создают фишинговые сайты-двойники или открывают каналы в мессенджерах, где предлагают якобы дефицитные билеты на популярные направления из так называемой “брони начальника поезда” или “резерва проводников”, — сказал Кучава.