Дорогу к селу Аргунское района имени Лазо ремонтируют по нацпроекту

В перечень запланированных работ включены 14 этапов. Специалисты уже приступили к расчистке полосы отвода и кюветов от поросли и загрязнений. В ходе ремонта будет полностью обновлено дорожное полотно, проведены работы по укреплению обочин, а также отремонтированы парковочная и автобусная площадки вдоль трассы. Дополнительно проектом предусмотрена замена дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.