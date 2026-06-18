Дорогу к селу Аргунское района имени Лазо ремонтируют по нацпроекту

В рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в районе имени Лазо Хабаровского края приступили к капитальному ремонту автомобильной дороги «рп. Переяславка — с. Аргунское». Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», работы ведутся на отрезке с 8-го по 11-й километр протяженностью 3,7 км в соответствии с федеральным проектом «Региональная и местная дорожная сеть».
Подрядная организация ООО «СК “Дорсервис” выполняет работы поэтапно. Общая стоимость контракта составляет 99 млн рублей.
В перечень запланированных работ включены 14 этапов. Специалисты уже приступили к расчистке полосы отвода и кюветов от поросли и загрязнений. В ходе ремонта будет полностью обновлено дорожное полотно, проведены работы по укреплению обочин, а также отремонтированы парковочная и автобусная площадки вдоль трассы. Дополнительно проектом предусмотрена замена дорожных знаков и нанесение горизонтальной разметки.
С 24 июня подрядная организация планирует начать устройство выравнивающего слоя асфальтобетонного покрытия, одного из ключевых этапов, обеспечивающих ровность основания перед финишным слоем.
Завершить все мероприятия подрядчик обязан до 15 августа текущего года.
Ввод объекта в эксплуатацию после завершения всех этапов позволит повысить безопасность движения и улучшить транспортную доступность для жителей села Аргунское. Дорога является одной из важных социальных артерий района, связывающих муниципалитет с районным центром Переяславка.