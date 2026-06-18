Лагерь «Олимп» под Хабаровском расширят до 240 мест

Реконструкция «Олимпа» идёт несколько лет. С 2023 по 2025 год за счёт городского бюджета на сумму более 448 млн рублей там построили и ввели четыре модульных спальных корпуса, а также современную столовую на 240 мест. Следующей целью лагеря называют строительство спортивно-досугового центра со сценой и помещениями для тренировок.