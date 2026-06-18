Лагерь «Олимп» под Хабаровском расширят до 240 мест

В Хабаровске в загородном муниципальном лагере «Олимп» до конца года достроят два новых жилых корпуса. Работы идут с опережением графика, а завершить основной ремонт планируют к 10 августа, чтобы уже 17 августа принять очередную смену детей, сообщили в городской администрации.
Сейчас в «Олимпе» отдыхают 152 ребёнка. После ввода новых корпусов вместимость лагеря вырастет до 240 мест. Всего на территории должно быть шесть жилых корпусов, часть из них уже работает после масштабной реконструкции.
На строительство двух новых корпусов направили 100 млн рублей краевого финансирования. Кроме того, город вошёл в федеральную программу субсидирования. Параллельно в лагере доделывают дороги и озеленяют территорию.
Для детей в этом году подготовили три смены: «Движение Первых. Под Русским флагом», «Спорт объединяет» и «Мозаика народов России». Вожатыми стали студенты вузов, в том числе будущие педагоги, которые проходят в лагере практику работы с детьми.
Реконструкция «Олимпа» идёт несколько лет. С 2023 по 2025 год за счёт городского бюджета на сумму более 448 млн рублей там построили и ввели четыре модульных спальных корпуса, а также современную столовую на 240 мест. Следующей целью лагеря называют строительство спортивно-досугового центра со сценой и помещениями для тренировок.