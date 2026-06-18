«Лонг-айлендский серийный убийца» получил пожизненный срок без УДО

Американский суд вынес приговор 62-летнему архитектору Рексу Хойерманну, которого следствие считает причастным к серии убийств на Лонг-Айленде. Как сообщает The Independent, мужчина получил пожизненное заключение без права на условно-досрочное освобождение.
Во время заседания Хойерманн заявил, что не отвечает за слова, прозвучавшие в зале суда, а также сказал, что его собственные высказывания «не имеют смысла».
Расследование этого дела продолжалось около 13 лет. По версии правоохранительных органов США, обвиняемый выбирал жертв среди женщин, оказывавших сексуальные услуги, после чего убивал их. Тела погибших впоследствии находили в районе пляжей Лонг-Айленда.
Задержать подозреваемого удалось лишь в июле 2023 года после многолетней работы следователей. Одними из ключевых доказательств стали результаты генетических экспертиз, сведения о перемещениях мобильных телефонов и записи камер видеонаблюдения.
Следствие также установило связь между Хойерманном и несколькими жертвами через одноразовые телефоны. По данным расследования, эти устройства использовались для контактов с женщинами незадолго до их исчезновения.
Дело получило широкий общественный резонанс и стало одним из самых обсуждаемых криминальных расследований в США последних лет.
На фоне повышенного интереса общества история расследования неоднократно становилась основой для документальных проектов, телевизионных сериалов, книг и других произведений, посвященных обстоятельствам преступлений и многолетним поискам предполагаемого серийного убийцы.
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