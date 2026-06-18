Марочко: Киев довел Краматорск до гуманитарной катастрофы

«В частных домовладениях человек еще хоть как-то может себя прокормить и обеспечить за счет приусадебного хозяйства — там есть хотя бы колодцы, поскольку в городе длительное время нет воды, связи, электричества. То есть, по сути, в оккупированном Киеве городе гуманитарная катастрофа, не работают коммунальные службы», — сказал он.