Кейн рассказал, как тренер настроил футболистов сборной Англии в перерыве

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Мотивационная речь главного тренера сборной Англии немца Томаса Тухеля в перерыве матча чемпионата мира с командой Хорватии помогла настроить англичан и в итоге одержать победу. Об этом рассказал нападающий сборной Англии Гарри Кейн телеканалу ITV.
В матче первого тура группового этапа чемпионата мира англичане обыграли хорватов со счетом 4:2. До перерыва счет был равным — 2:2. Кейн забил в этом матче два гола.
«Игра разделилась на два тайма, — сказал Кейн. — В первом мы играли неплохо, и очень разочарован тем, как мы пропустили гол, мне кажется, мы сбавили обороты. Спасибо тренеру, он произнес речь в перерыве и сказал, что если мы проиграем, то проиграем по-своему. Я думаю, мы это увидели по тому, как вышли на поле во втором тайме. Мы выложились на полную, и они с этим не справились».
«Без мяча мы играли немного агрессивнее. Было сложно, у них есть такие игроки, как Лука Модрич, которые опускаются в оборону, и ты пытаешься понять, кого закрыть. Интенсивность, которую мы хотим видеть, — это наша главная сила, и нам нужно будет использовать ее чаще. То, как мы контролировали игру после того, как вышли вперед, мы ни разу не выглядели так, будто находимся в опасности, а затем забили на контратаках. У нас был отрезок, когда мы могли забить три или четыре гола», — добавил нападающий.
Сборные Англии и Хорватии выступают в группе L вместе с командами Ганы и Панамы, которые проведут очную встречу в ночь на 18 июня по московскому времени. В следующем туре англичане сыграют против ганцев 23 июня. Хорватам в ночь на 24 июня предстоит встретиться с командой Панамы.