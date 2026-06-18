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В Дубае произошел пожар в небоскребе Emirates Financial Towers

Экстренные службы борются с пожаром в небоскребе в Дубае.

Источник: Комсомольская правда

В Дубае произошел пожар в одном из известных высотных комплексов — Emirates Financial Towers. Об этом сообщает газета Khaleej Times.

По данным издания, очевидцы рассказали о появлении густого дыма и открытого огня на верхних этажах небоскреба. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.

В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по локализации и ликвидации огня.

Ранее KP.RU сообщал, что в Гонконге произошел самый сильный пожар за последние 17 лет. В городе начали полыхать сразу несколько зданий строящегося ЖК «Ван Фук Корт». Пожару присвоили самый высокий, пятый уровень опасности. В результате возгорания погибли свыше 40 человек.

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