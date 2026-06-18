В Дубае произошел пожар в небоскребе Emirates Financial Towers

По данным издания, очевидцы рассказали о появлении густого дыма и открытого огня на верхних этажах небоскреба. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы.
В настоящее время пожарные подразделения проводят работы по локализации и ликвидации огня.
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