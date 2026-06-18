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Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

Профессиональный стандарт профессии Писатель вступит в силу с 1 сентября.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года, следует из отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России», с которым ознакомилось РИА Новости.

В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно.

«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии “Писатель”. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.