Профессия писатель появится в России с 1 сентября 2026 года

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Профессиональный стандарт профессии «Писатель» вступит в силу с 1 сентября 2026 года, следует из отраслевого доклада Минцифры России «Книжный рынок России», с которым ознакомилось РИА Новости.
В июле прошлого года президент Российского книжного союза Сергей Степашин в интервью РИА Новости обратил внимание на то, что в России нет профессии писателя, и предложил закрепить ее законодательно.
«Одним из значимых шагов в сфере поддержки литературного процесса стало утверждение профессионального стандарта профессии “Писатель”. Указанный профстандарт вступит в силу с 1 сентября 2026 года», — говорится в тексте доклада.