Махачев проведёт первую защиту титула в полусреднем весе против Гэрри 16 августа

Махачеву 34 года. За время выступлений в смешанных единоборствах он одержал 28 побед и потерпел одно поражение. В прошлом году россиянин вошёл в историю как первый отечественный боец, который завоевал чемпионские титулы UFC в двух весовых категориях. Иану Гэрри 28 лет. В его активе 17 побед и одно поражение. Ирландец выступает в UFC с 2021 года. Единственную неудачу в карьере он потерпел в декабре 2024 года, уступив представителю Казахстана Шавкату Рахмонову.