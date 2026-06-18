Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Учёные раскрыли секрет «детского питания» медоносных пчёл

Медоносные пчёлы готовят для личинок специальное питание, которое помогает поддерживать сбалансированный рацион потомства. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на исследование в журнале Current Biology.

Исследователи выяснили, что пчёлы могут менять питание, если доступная пыльца не даёт нужный набор питательных веществ. Учёные также пришли к выводу, что для диких пчёл важно не только количество цветов, но и разнообразие источников пыльцы.

«Хотя пыльца часто считается практически идеальной пищей для пчёл, она является мужской половой клеткой растений и, в отличие от нектара, редко вырабатывается исключительно в качестве вознаграждения для опылителей. Это создаёт конфликт интересов между растением и опылителем», — сказала профессор энтомологии Оксфордского университета Джеральдин Райт.

Нектар содержит в основном сахар, а пыльца служит главным источником белка для пчёл. При этом её состав не всегда совпадает с тем набором веществ, который нужен насекомым для роста и развития. Учёные сравнили содержание незаменимых аминокислот в тканях медоносных пчёл и пыльце 99 видов британских цветковых растений. Затем они создали искусственные рационы и проверили их на молодых рабочих пчёлах в лаборатории.

Эксперимент показал, что большинство изученных источников пыльцы не полностью соответствовали потребностям пчёл. Насекомые лучше ели и набирали больше массы, когда рацион был ближе по составу к тканям их собственного тела. Отдельно исследователи изучили роль гистидина. Эта аминокислота нужна пчёлам в небольших количествах. При её относительном избытке насекомые ели меньше пищи, включая белки и углеводы.

Авторы работы также обратили внимание на питание личинок. Пчёлы собирают пыльцу с разных растений и хранят её в улье в виде перги. Затем пчёлы-кормилицы перерабатывают её в железистые выделения, включая маточное молочко, которым кормят потомство. Анализ показал, что перга имеет более сбалансированный аминокислотный состав, чем большинство отдельных видов пыльцы. Маточное молочко оказалось ещё ближе к тканям пчёл по набору аминокислот.

По мнению исследователей, смешивание и переработка пыльцы помогают пчелиным семьям компенсировать недостатки отдельных растений. Учёные считают, что при высадке растений для опылителей нужно учитывать не только срок цветения, но и питательную ценность пыльцы.

Ранее сообщалось, что медоносные пчёлы способны учиться распознавать изображения человеческих лиц. К такому выводу пришли авторы исследования, опубликованного в Journal of Experimental Biology. Во время эксперимента насекомых учили выбирать нужную фотографию среди нескольких похожих снимков. За правильный выбор пчёлы получали каплю сахарного сиропа, а за ошибку — горькую воду с хинином. В финальном испытании вознаграждение убрали, но точность выбора превысила 80%.

Всё о научных прорывах, инновациях и фундаментальных исследованиях — читайте в разделе «Наука» на Life.ru.