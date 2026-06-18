Учёные раскрыли секрет «детского питания» медоносных пчёл

Нектар содержит в основном сахар, а пыльца служит главным источником белка для пчёл. При этом её состав не всегда совпадает с тем набором веществ, который нужен насекомым для роста и развития. Учёные сравнили содержание незаменимых аминокислот в тканях медоносных пчёл и пыльце 99 видов британских цветковых растений. Затем они создали искусственные рационы и проверили их на молодых рабочих пчёлах в лаборатории.