«Мы на это не рассчитывали»: Роналду высказался после провала в стартовом матче ЧМ против ДР Конго

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду установил два антирекорда в матче против ДР Конго. 41-летний форвард не забил в десятой подряд игре сборной Португалии на чемпионатах мира и Европы. Эта серия стала самой длинной безголевой на крупных турнирах в его карьере. Она началась после матча с Ганой на чемпионате мира 2022 года. Затем Роналду не отличился во встречах с Уругваем, Южной Кореей, Швейцарией и Марокко на том же турнире, а также в матчах Евро-2024 против Чехии, Турции, Грузии, Словении и Франции.