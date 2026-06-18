Американка обменяла приемную дочь на обезьяну и теперь ей грозит тюрьма

В США арестована 70-летняя Бренда Дойч из штата Миссури, которую обвиняют в обмене приемной дочери-подростка на обезьяну. Об этом в среду, 17 июня, пишет Daily Mail.
По данным прокуратуры, Дойч, воспитавшая за годы более 200 детей, отправила свою приемную дочь в Техас без согласования с госслужбами. О произошедшем стало известно после того, как школьный округ начал выяснять причины длительного отсутствия девочки на занятиях.
В ходе расследования выяснилось, что ребенок несколько раз переходил от одних опекунов к другим и в итоге оказался в семье, которая не могла обеспечить надлежащий уход. Подросток также рассказала, что на протяжении нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери — женщина избивала ее, угрожала и унижала.
Свидетель заявил, что Дойч передала девочку в обмен на обезьяну. Эта информация фигурирует в материалах расследования. Прокуроры отметили, что на женщину поступали многочисленные жалобы, но уголовное расследование долгое время не начиналось. Теперь Дойч грозит до семи лет тюрьмы. Приговор назначат на июль 2026 года, говорится в сообщении.
В Германии судят 45-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком обращении с приемными дочерьми, незаконном лишении свободы и причинении тяжких телесных повреждений.