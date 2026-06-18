Американка обменяла приемную дочь на обезьяну и теперь ей грозит тюрьма

В ходе расследования выяснилось, что ребенок несколько раз переходил от одних опекунов к другим и в итоге оказался в семье, которая не могла обеспечить надлежащий уход. Подросток также рассказала, что на протяжении нескольких лет подвергалась физическому насилию со стороны приемной матери — женщина избивала ее, угрожала и унижала.