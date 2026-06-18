Биологи поймали 177 инвазивных питонов в США

В американском штате Флорида зафиксирован рекорд по отлову темных тигровых питонов за один брачный сезон. Как сообщает The Seattle Times, в округе Коллиер специалистам удалось поймать 177 змей общей массой около 3,7 тонны.
Работы проводились с ноября 2025 года по апрель 2026 года на территории площадью около 500 квадратных километров. Главной задачей программы стало сокращение численности инвазивного вида, который оказывает серьезное влияние на экосистему региона Эверглейдс.
Для поиска змей ученые применяли метод с использованием 40 меченых самцов. Такие особи помогали обнаруживать крупных самок в период размножения, что позволяло отлавливать их до откладывания яиц.
Самый крупный из обнаруженных питонов достигал пяти метров в длину при весе около 69 килограммов. Средний вес пойманных самок составил примерно 43 килограмма. По оценкам специалистов, каждая из них могла вынашивать около 70 яиц.
В ходе операции было уничтожено порядка 4,1 тысячи яиц, что позволило предотвратить дальнейшее увеличение популяции инвазивных змей.
Руководитель программы Ян Бартошек отметил, что столь высокий результат был достигнут впервые за один брачный сезон. По его словам, эффективность показала стратегия раннего отлова самок до начала кладки.
С 2013 года участники программы изъяли из природы около 1,7 тысячи питонов. Общий вес отловленных змей за этот период превысил 24 тонны.
Экологи рассчитывают, что продолжение таких мероприятий позволит постепенно сократить численность вида. Одним из признаков успеха специалисты считают возможное уменьшение количества ежегодно отлавливаемых особей.
Темные тигровые питоны представляют серьезную угрозу для местной фауны. Они охотятся на различных млекопитающих и других животных, а в отдельных случаях способны нападать даже на аллигаторов.
По мнению специалистов, ключевое значение имеет именно предотвращение размножения инвазивного вида, поскольку каждая отловленная самка с десятками потенциальных яиц позволяет избежать появления большого числа новых хищников, способных нарушать естественный баланс экосистемы Эверглейдс.
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