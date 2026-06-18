Трамп подтвердил подписание меморандума США и Ирана

Согласно опубликованным данным о 14-пунктном меморандуме, США и Иран договорились о немедленном и полном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В рамках этих договорённостей Вашингтон обязуется в течение 30 дней снять военно-морскую блокаду и восстановить судоходство в Ормузском проливе, а также вывести свои войска из прилегающих районов после подписания финального соглашения.