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Трамп подтвердил подписание меморандума США и Ирана

Президент США Дональд Трамп подтвердил, что подписал меморандум о взаимопонимании с Ираном. Американский президент пообщался с журналистами после встречи с Эмманюэлем Макроном в Версале.

Источник: Life.ru

«Да, он подписан. Подписал его. Он подписан», — повторил Трамп несколько раз.

Напомним, ранее американские и иранские СМИ сообщили, что стороны подписали договор в электронном формате. Таким образом встреча в Швейцарии, которая должна была пройти 19 июня, отменена.

Согласно опубликованным данным о 14-пунктном меморандуме, США и Иран договорились о немедленном и полном прекращении боевых действий на всех фронтах, включая Ливан. В рамках этих договорённостей Вашингтон обязуется в течение 30 дней снять военно-морскую блокаду и восстановить судоходство в Ормузском проливе, а также вывести свои войска из прилегающих районов после подписания финального соглашения.

В обмен на гарантии Ирана никогда не разрабатывать ядерное оружие США идут на масштабные экономические уступки: немедленно приостанавливаются санкции на экспорт нефти и открывается доступ к замороженным активам, а в перспективе предполагается полная отмена всех ограничений. Ключевые детали, включая судьбу обогащённого урана и точный механизм снятия санкций, будут решаться в ходе 60-дневных переговоров, по итогам которых финальное соглашение планируется закрепить обязательной резолюцией Совета Безопасности ООН.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

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