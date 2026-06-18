Туск назвал помощь Украине бизнесом, на котором все хотят заработать

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении усилить поддержку Украины. По ее словам, речь идет о первом транше кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро, а также о зимнем пакете мер поддержки, который планируется в конце года.