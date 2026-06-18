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Туск назвал помощь Украине бизнесом, на котором все хотят заработать

Туск рассказал о планируемой конференции по финансированию Украины в Гданьске.

Источник: Комсомольская правда

Поддержка Украины со стороны международных партнеров сопровождается крупными финансовыми интересами и представляет собой бизнес. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.

Политик уточнил, что в Гданьске в ближайшее время планируется проведение конференции, на которой политические лидеры обсудят финансовые вопросы в контексте помощи Украине.

«Это тоже большой бизнес Каждый хотел бы, помогая Украине, и заработать», — сказал он на брифинге.

Туск добавил, что проведение конференции запланировано на июнь при условии участия Украины в качестве соорганизатора. Он сообщил о намерении обсудить этот вопрос с Владимиром Зеленским в ближайшие дни.

Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен заявила о намерении усилить поддержку Украины. По ее словам, речь идет о первом транше кредита Евросоюза в 90 миллиардов евро, а также о зимнем пакете мер поддержки, который планируется в конце года.

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