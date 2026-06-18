Эксперты рассказали, что делать, если забыли вещи в такси

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пассажир, который оставил личные вещи в такси, должен в первую очередь связаться с водителем через приложение, специальная кнопка для звонка доступна в течение 48 часов после поездки, рассказали РИА Новости в «Яндекс Go».
«Если пассажир забыл личные вещи в такси, в первую очередь стоит связаться с водителем через приложение — кнопка звонка в истории заказов доступна в течение 48 часов после поездки. Чаще всего этого достаточно, чтобы договориться об удобном способе возврата вещи», — говорится в сообщении.
Отмечается, что если до водителя не удалось дозвониться или с момента поездки прошло больше двух дней, то необходимо обратиться в службу поддержки и подробно описать забытый предмет, а также указать детали поездки.
Кроме того, отдельно стоит отметить ситуацию, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. В этом случае можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга, написать на электронную почту службы поддержки. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.
«Главная рекомендация пассажирам — не откладывать обращение. Чем раньше поступит информация о пропаже, тем выше вероятность быстро найти и вернуть забытую вещь», — прокомментировали в компании.