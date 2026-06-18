Эксперты рассказали, что делать, если забыли вещи в такси

Кроме того, отдельно стоит отметить ситуацию, когда в машине остался телефон, с которого был оформлен заказ. В этом случае можно обратиться в поддержку с устройства родственника или друга, написать на электронную почту службы поддержки. Для поиска потребуется сообщить номер телефона, использованный при заказе, дату, время и адрес поездки.