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Дмитриев: британские СМИ проявляют равнодушие к жертвам изнасилований

Кирилл Дмитриев отметил, что британские СМИ полностью контролируются правительством страны и кажутся безразличными к жертвам изнасилований.

Источник: Аргументы и факты

Британские средства массовой информации находятся под полным контролем правительства королевства и заинтересованных групп, они проявляют равнодушие к жертвам изнасилований и закрывают глаза на факты провалов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

«Британские СМИ продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой, лишены независимости и кажутся равнодушными к положению жертв изнасилований и разоблачению провалов», — написал он на своей странице в социальной сети Х*.

Напомним, в 2025 году газета Telegraph написала, что не менее тысячи девочек подверглись изнасилованию в британском городе Телфорд со стороны приезжих. Речь идёт о лицах, состоящих в бандах. При этом, по данным журналистов, полицейские или прокуроры не были привлечены к ответственности за бездействие.

После указанной публикации американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек. Он призвал главу правительства покинуть свой пост. Кроме того, Маск выступил за предъявление Стармеру соответствующих обвинений.

* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.

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