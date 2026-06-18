Британские средства массовой информации находятся под полным контролем правительства королевства и заинтересованных групп, они проявляют равнодушие к жертвам изнасилований и закрывают глаза на факты провалов, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.
«Британские СМИ продвигают согласованные нарративы, занимаются самоцензурой, лишены независимости и кажутся равнодушными к положению жертв изнасилований и разоблачению провалов», — написал он на своей странице в социальной сети Х*.
Напомним, в 2025 году газета Telegraph написала, что не менее тысячи девочек подверглись изнасилованию в британском городе Телфорд со стороны приезжих. Речь идёт о лицах, состоящих в бандах. При этом, по данным журналистов, полицейские или прокуроры не были привлечены к ответственности за бездействие.
После указанной публикации американский миллиардер Илон Маск назвал премьер-министра Британии Кира Стармера соучастником массовых изнасилований девочек. Он призвал главу правительства покинуть свой пост. Кроме того, Маск выступил за предъявление Стармеру соответствующих обвинений.
* Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генпрокуратуры.