Дмитриев: британские СМИ проявляют равнодушие к жертвам изнасилований

Напомним, в 2025 году газета Telegraph написала, что не менее тысячи девочек подверглись изнасилованию в британском городе Телфорд со стороны приезжих. Речь идёт о лицах, состоящих в бандах. При этом, по данным журналистов, полицейские или прокуроры не были привлечены к ответственности за бездействие.