В США пообещали предоставить визу матери Возиньи на ЧМ

«Я попросил Государственный департамент сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие матери Возиньи на следующей игре сборной Кабо-Верде», — сказал Джеффрис. Он добавил, что все пошлины выплачены и мать футболиста сможет присутствовать на следующей игре голкипера.