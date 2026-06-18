В США пообещали предоставить визу матери Возиньи на ЧМ

ВАШИНГТОН, 18 июня. /ТАСС/. Мать вратаря сборной Кабо-Верде по футболу Возиньи сможет получить визу в США и посетить следующие матчи сына на чемпионате мира. Об этом заявил лидер демократического меньшинства Палаты представителей Конгресса США Хаким Джеффрис, слова которого приводит телеканал ESPN.
В первом туре группового этапа команда Кабо-Верде сыграла вничью с испанцами (0:0). Возинья отразил 7 ударов. После игры вратарь сообщил, что его мать не смогла присутствовать на матче из-за проблем с визой.
«Я попросил Государственный департамент сделать все возможное, чтобы обеспечить присутствие матери Возиньи на следующей игре сборной Кабо-Верде», — сказал Джеффрис. Он добавил, что все пошлины выплачены и мать футболиста сможет присутствовать на следующей игре голкипера.
«Я благодарю государственного секретаря Марко Рубио, представителей Государственного департамента, правительство Кабо-Верде и ФИФА за совместную работу», — отметил Джеффрис.
Во втором сборная Кабо-Верде встретится с уругвайцами, их матч состоится в ночь на 22 июня по московскому времени.