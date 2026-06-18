Большинство ошибок ЕГЭ по иностранному языку связаны с невнимательным чтением

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Задания открытого типа с развернутыми ответами на ЕГЭ по иностранному языку проверяют именно продуктивные умения и навыки, однако многие ошибки выпускников вызваны невнимательным чтением инструкций и текста-стимула. Об этом сообщила ТАСС эксперт Минпросвещения, декан факультета иностранных языков Ярославского государственного педагогического университета им. К. Д. Ушинского Мария Аверина.
«Во многом ошибки в задании 37 вызваны тем, что учащиеся невнимательно читают инструкции и текст-стимул (отрывок из письма друга)», — сказала Аверина.
Она пояснила, что распространенной была ошибка, когда выпускники в письменном ответе путали время глаголов из-за того, что невнимательно прочитали вопрос. Кроме того, возникали сложности с логическими действиями — одно из заданий подразумевало описание проблем после окончания учебы в вузе, а вместо этого многие писали о трудностях обучения там.
По словам Авериной, экзамен проверяет не умение «угадать», а реальное владение речевой и языковой компетенциями: аудирование, чтение, письмо, говорение, а также знание языковых норм.