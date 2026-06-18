Большинство ошибок ЕГЭ по иностранному языку связаны с невнимательным чтением

Она пояснила, что распространенной была ошибка, когда выпускники в письменном ответе путали время глаголов из-за того, что невнимательно прочитали вопрос. Кроме того, возникали сложности с логическими действиями — одно из заданий подразумевало описание проблем после окончания учебы в вузе, а вместо этого многие писали о трудностях обучения там.