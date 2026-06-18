Индонезийку в Японии арестовали за хранение тела младенца в квартире

Трипита узнала о беременности в августе 2025 года, но приехала в Японию как квалифицированный специалист для работы на предприятии по переработке отходов. С декабря прошлого года тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете в коробке в углу комнаты, полагают следователи. В мае женщину задержали.