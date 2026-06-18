Индонезийку в Японии арестовали за хранение тела младенца в квартире

В Японии задержана 21-летняя гражданка Индонезии Лестари Трипита, которая долгое время хранила в своей квартире тело новорожденной дочери без признаков жизни. Об этом во вторник, 16 июня, сообщает Mainichi.
Трипита узнала о беременности в августе 2025 года, но приехала в Японию как квалифицированный специалист для работы на предприятии по переработке отходов. С декабря прошлого года тело ребенка находилось в полиэтиленовом пакете в коробке в углу комнаты, полагают следователи. В мае женщину задержали.
В беседе с полицией Трипита заявила, что боялась лишиться работы из-за беременности, хотя начальство никогда не говорило ей о подобном отношении к сотрудницам. В середине июня ей предъявили обвинения. Женщина находится под арестом, говорится в сообщении.
Жительницу Челябинска приговорили к полутора годам ограничения свободы: ее признали виновной в смерти по неосторожности пятилетней дочери. По данным следствия, ребенок утонул в ванной во время купания. На протяжении полутора месяцев женщина скрывала произошедшее, опасаясь ответственности.