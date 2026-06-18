Министр финансов Пакистана анонсировал отмену «налога на менструацию»

Тем временем в Сьерра-Леоне первая леди Фатима Маада Био оказалась в центре скандала. Её отказ публично осудить калечащие операции на женских половых органах (КЖПО) вызвал резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Она заявила, что не готова выступать против этой практики, пока не получит «достоверные данные» о её вреде.