Министр финансов Пакистана анонсировал отмену «налога на менструацию»

Глава ведомства заявил, что гигиенические изделия нельзя рассматривать как предметы роскоши. По его словам, они необходимы для поддержания здоровья, сохранения достоинства и полноценного участия женщин в общественной жизни. Именно поэтому власти намерены отказаться от взимания налога с продаж на такую продукцию.
Сейчас произведённые в Пакистане средства менструальной гигиены облагаются налогом с продаж в размере 18%. Импортная продукция дополнительно подпадает под 25-процентную таможенную пошлину. По мнению активистов, эти сборы увеличивают стоимость товаров первой необходимости и ограничивают доступ к ним для миллионов женщин.
В прошлом году юристы Махнур Омер и Ахсан Джахангир Хан обратились в суд, потребовав пересмотреть подход к налогообложению средств менструальной гигиены. Они настаивали на введении нулевой ставки. В структуре «ООН-женщины» положительно оценили решение правительства. Там считают, что снижение стоимости продукции поможет большему числу женщин сохранять занятость, а девочкам — не прерывать обучение.
По данным ЮНИСЕФ, лишь часть женщин регулярно использует фабричные средства менструальной гигиены. Для многих их стоимость остаётся слишком высокой, поэтому они вынуждены прибегать к тканевым или самодельным аналогам.
«Справедливость в вопросах менструации также означает доступ к чистой воде, санитарным условиям, достоверному просвещению по вопросам менструации и обществу, свободному от стигмы, связанной с менструацией. Этот момент важен, но наша работа еще далека от завершения», — заявила исполнительный директор пакистанской организации Mahwari Justice Бушра Махнур.
Тем временем в Сьерра-Леоне первая леди Фатима Маада Био оказалась в центре скандала. Её отказ публично осудить калечащие операции на женских половых органах (КЖПО) вызвал резкую критику со стороны правозащитников и медиков. Она заявила, что не готова выступать против этой практики, пока не получит «достоверные данные» о её вреде.
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