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Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между США и Ираном

США и Иран подписали документ о взаимопонимании.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп подтвердил подписание меморандума о взаимопонимании между Соединенными Штатами и Ираном. Об этом он заявил 18 июня.

«Да, он подписан», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопросы журналистов после встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

Ранее Трамп заявил, что США разбомбят Иран, если Тегеран нарушит соглашение. Вашингтон передал Израилю копию согласованного с Исламской Республикой меморандума о взаимопонимании.

Представитель МИД Ирана Исмаил Багаи также заявил, что Тегеран и Вашингтон подписали меморандум о взаимопонимании, причем президент США подписал копию меморандума с Исламской Республикой во время ужина в Версале.

Спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев назвал хорошим событием подписание меморандума между Ираном и США.

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