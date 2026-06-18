Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новые подробности в деле Шурыгиной: суд запретил ей некоторые действия

Суд запретил Шурыгиной пользоваться интернетом и общаться со свидетелями.

Источник: Комсомольская правда

Блогерше Диане Шурыгиной запрещено пользоваться интернетом, контактировать со свидетелями и другими подозреваемыми, а также отправлять и получать почтовую корреспонденцию. Об этом РИА Новости сообщили в правоохранительных органах.

По словам источника агентства, Шурыгиной в рамках домашнего ареста запрещены контакты со свидетелями по делу, а также с подозреваемыми, обвиняемыми и любыми другими лицами, владеющими информацией о расследовании. При этом разрешено общение с адвокатами и близкими родственниками, перечень которых установлен законодательством.

Помимо этого, Шурыгиной запрещено пользоваться любыми средствами связи и интернетом, за исключением контактов с адвокатами и следователями.

Собеседник также уточнил, что ей недоступны отправка и получение писем, посылок и телеграфных сообщений. Исключение составляют обращения в правоохранительные и государственные органы, а также получение повесток и иных процессуальных документов.

Напомним, что накануне суд отправил Шурыгину под домашний арест по обвинению в распространении порнографии. Блогерше может грозить до 6 лет колонии.