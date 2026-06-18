Новые подробности в деле Шурыгиной: суд запретил ей некоторые действия

По словам источника агентства, Шурыгиной в рамках домашнего ареста запрещены контакты со свидетелями по делу, а также с подозреваемыми, обвиняемыми и любыми другими лицами, владеющими информацией о расследовании. При этом разрешено общение с адвокатами и близкими родственниками, перечень которых установлен законодательством.