В ОП предложили создать фонд финансовой поддержки пострадавших от мошенников

По его мнению, поддержка может варьироваться от 100 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от суммы ущерба и от фактора нуждаемости в этих средствах гражданина. «Для людей, потерявших все свои сбережения, средства к существованию, в некоторых случаях квартиры, данная единовременная выплата стала бы подспорьем для возврата к прежней жизни, показателем того, что государство не только найдет и привлечет к ответственности мошенников, но и материально поддержит своих граждан в трудную минуту», — считает член ОП.