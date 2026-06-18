В ОП предложили создать фонд финансовой поддержки пострадавших от мошенников

МОСКВА, 18 июня. /ТАСС/. Фонд материальной поддержки граждан, пострадавших от телефонных мошенников, необходимо создать в России. Такое мнение высказал ТАСС член комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по общественной экспертизе законопроектов и иных нормативных актов Евгений Машаров.
«В России следует создать фонд финансовой поддержки граждан, пострадавших от действий телефонных мошенников. Основанием для такой инициативы являются обращения граждан, которые столкнулись с телефонным мошенничеством еще в 2022 — 2024 годах. Они лишились своих сбережений, при этом не оформляли кредиты под воздействием мошенников», — сказал Машаров.
Он пояснил, что в те годы еще не были приняты законы, регламентирующие деятельность властей по противодействию дистанционному мошенничеству, а потерпевшие есть.
«Освобождение от кредитов, взятых под воздействием мошенников, формировалось благодаря судебной практике, которая не была на тот период времени единообразной. Говоря о том, кто имеет право на выплату — это признанные в рамках возбужденного уголовного дела потерпевшие. Причем в эту категорию можно было бы включить как раз людей пенсионного возраста, участников СВО и членов их семей, многодетные семьи, а также малообеспеченных граждан», — отметил Машаров.
По его мнению, поддержка может варьироваться от 100 тыс. до 1 млн рублей в зависимости от суммы ущерба и от фактора нуждаемости в этих средствах гражданина. «Для людей, потерявших все свои сбережения, средства к существованию, в некоторых случаях квартиры, данная единовременная выплата стала бы подспорьем для возврата к прежней жизни, показателем того, что государство не только найдет и привлечет к ответственности мошенников, но и материально поддержит своих граждан в трудную минуту», — считает член ОП.