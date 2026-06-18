Проклятие длиной в четверть века снято: Англия наконец одолела топ-сборную на мундиале

Оппонент располагается на 11-й строчке в табели о рангах. В последний раз подобное случалось на мундиале 2002 года, когда родоначальники футбола одолели аргентинцев, находившихся тогда на третьей позиции.
С тех пор статистика против топ-соперников выглядела безрадостно: семь проигрышей и две ничьи. Нынешний успех позволил прервать эту затяжную серию.
Обе команды входят в группу L, где также выступают сборные Ганы и Панамы. Их очная встреча проходит в эти минуты. Заканчивается первый тайм, счёт не открыт. Далее англичанам предстоит игра с ганцами 23 июня, а хорваты встретятся с панамцами в ночь на 24 июня.
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