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Проклятие длиной в четверть века снято: Англия наконец одолела топ-сборную на мундиале

Сборная Англии впервые за 24 года нанесла поражение команде из числа 15 сильнейших в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) на чемпионате мира. В матче первого тура группового этапа подопечные немецкого тренера Томаса Тухеля переиграли хорватов со счётом 4:2.

Источник: Life.ru

Оппонент располагается на 11-й строчке в табели о рангах. В последний раз подобное случалось на мундиале 2002 года, когда родоначальники футбола одолели аргентинцев, находившихся тогда на третьей позиции.

С тех пор статистика против топ-соперников выглядела безрадостно: семь проигрышей и две ничьи. Нынешний успех позволил прервать эту затяжную серию.

Обе команды входят в группу L, где также выступают сборные Ганы и Панамы. Их очная встреча проходит в эти минуты. Заканчивается первый тайм, счёт не открыт. Далее англичанам предстоит игра с ганцами 23 июня, а хорваты встретятся с панамцами в ночь на 24 июня.

Мировое первенство принимают США, Канада и Мексика. В турнире впервые задействованы 48 участников. Соревнования завершатся 19 июля, а действующим обладателем трофея остается Аргентина.

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