Проклятие длиной в четверть века снято: Англия наконец одолела топ-сборную на мундиале

Обе команды входят в группу L, где также выступают сборные Ганы и Панамы. Их очная встреча проходит в эти минуты. Заканчивается первый тайм, счёт не открыт. Далее англичанам предстоит игра с ганцами 23 июня, а хорваты встретятся с панамцами в ночь на 24 июня.