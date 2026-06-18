Первый «земский тренер» приступил к работе в Красноярском крае

«Начало программе положено. Развитие спортивных кадров — одна из задач, поставленных губернатором Михаилом Котюковым. Наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в города и сёла с населением до 50 тысяч человек и дать детям возможность заниматься с грамотными наставниками. В июле к работе приступят ещё два “земских тренера” в Большой Мурте. Надеюсь, примеру последуют и другие», — сказал министр спорта края Алексей Маслов.