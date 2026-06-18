Первый «земский тренер» приступил к работе в Красноярском крае

Первым в Красноярском крае участником федеральной программы «Земский тренер» стала выпускница СФУ Александра Тонких, сообщили в минспорте.
Девушка заключила трудовой договор со спортивной школой в Кодинске и должна отработать не менее 5 лет тренером-преподавателем по волейболу с детьми 8 лет и 11−14 лет. По программе ей предоставили единовременную выплату в размере 1 млн рублей.
Александра родилась в Богучанском районе. С детства увлекалась волейболом, пробовала себя в лёгкой атлетике, бобслее и регби. Образование получила в Красноярском колледже олимпийского резерва и в Институте физической культуры, спорта и туризма СФУ. Ради участия в программе она переехала в Кодинск из Красноярска.
«Начало программе положено. Развитие спортивных кадров — одна из задач, поставленных губернатором Михаилом Котюковым. Наша цель — привлечь квалифицированных специалистов в города и сёла с населением до 50 тысяч человек и дать детям возможность заниматься с грамотными наставниками. В июле к работе приступят ещё два “земских тренера” в Большой Мурте. Надеюсь, примеру последуют и другие», — сказал министр спорта края Алексей Маслов.
Специалисты с необходимой квалификацией могут присоединиться к программе до 1 сентября 2026 года. В крае нужны тренеры по хоккею, боксу, лыжным гонкам, биатлону, фигурному катанию, футболу, волейболу, баскетболу и борьбе.