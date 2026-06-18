Биологи поймали во Флориде 3,7 тонны тигровых питонов за один сезон

В американском штате Флорида поймали 177 темных тигровых питонов общим весом около 3,7 тонны и установили рекорд. Об этом в воскресенье, 14 июня, сообщает The Seattle Times.
Операция проходила с ноября 2025 года по апрель 2026 года на территории площадью 500 квадратных километров в округе Коллиер. Биологи использовали 40 меченых самцов- «разведчиков», которые помогали выслеживать крупных размножающихся самок. Самый большой питон достигал пяти метров в длину и весил около 69 килограммов, средний вес отловленных самок — около 43 килограммов.
Каждая самка несла в среднем 70 яиц, а у каждой четвертой в желудке находили останки оленей. Таким образом, удалось избавиться от 4,1 тысячи змеиных яиц. Директор программы Ян Бартошек отметил, что команде впервые удалось отловить четыре тонны змей за один брачный сезон.
С 2013 года команда отловила 1,7 тысячи питонов общим весом более 24 тонн. Эти змеи-захватчики считаются одной из главных угроз для местной фауны: они пожирают енотов, опоссумов, рысей и даже аллигаторов, говорится в материале.
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