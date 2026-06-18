У хабаровчанина украли горный велосипед за 25 тысяч рублей

Мужчина оставил свой велосипед на велопарковке и не стал его пристегивать, понадеявшись на защиту двора металлическим забором. Пропажу он обнаружил на следующий день. По подозрению в краже полицейские задержали 18-летнего местного жителя. Он рассказал, что ночью заметил яркий велосипед во дворе, перенес его через забор и поехал кататься. Во время спуска с крутого склона он повредил велосипед и выбросил его. В счет погашения ущерба полицейские изъяли у задержанного микроволновку. Возбуждено уголовное дело, с правонарушителя взяли подписку о невыезде.