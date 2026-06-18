Сомнительные развлечения: 13 аттракционов в Хабаровском крае не смогли пройти проверку

Инспекторы проверили 50 уличных аттракционов — 13 из них не прошли проверку и временно закрыты. Основные причины приостановки эксплуатации — просроченное техническое освидетельствование (срок действия более 12 месяцев) и отсутствие регистрации аттракциона в госреестре. Среди приостановленных объектов: карусель «Хип-Хоп» на городских прудах, надувные батуты в парке «Северный», на территории гостиничного комплекса «Ривьера» и в парке ООО «Арлекин» в Хабаровске, а также батуты на площади Драмтеатра и в парке «Судостроитель» в Комсомольске-на-Амуре, батуты в селе Некрасовка Хабаровского района, в рабочем поселке Чегдомын Верхнебуреинского района и в селе Богородском Ульчского района.