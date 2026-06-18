Сергей Кравчук: Два новых корпуса в лагере «Олимп» будут достроены в этом году

«Я поговорил с детьми, им здесь очень нравится. Условия проживания, питание, хорошие воспитатели — вот что они отметили. Здесь им прививают активный образ жизни, привычку правильного питания. Я благодарю родителей, которые выбрали “Олимп” для своих детей. В лагере действительно прекрасные условия: в комнатах живут по два и по четыре человека, санузел и душевая в номере, есть кондиционеры. Вожатые и повара отбирались по конкурсу. Благодарю губернатора Дмитрия Викторовича Демешина за финансирование — 100 миллионов рублей передали нам для строительства этих двух корпусов. Также мы вошли в федеральную программу субсидирования. Помимо корпусов, доделываем дороги и озеленяем территорию лагеря», — отметил Сергей Кравчук.