Хабаровчане могут бесплатно испытать бионический протез

15 июня 2026 года российский производитель бионических протезов, компания Steplife (Москва, Сколково), совместно с сетью протезных центров’Салют Орто«(штаб-квартира в Улан-Удэ) запустил в Хабаровске бесплатный тест-драйв коленного модуля для ампутантов любой сложности, сообщает ИА “Хабаровский край сегодня”.
Для тестирования предлагается новейший бионический коленный модуль Steplife B5 с ротационной гидравликой и микропроцессорным управлением, который был разработан в рамках НИОКР в республике Бурятия. Модуль можно будет протестировать в составе протеза. Тестирование будет происходить ежедневно по адресу: Хабаровск, ул. Комсомольская, д. 44.
Наблюдение за функционированием протеза, комфортом и качеством передвижения пациента будет осуществляться под эгидой и на базе Центра протезирования и ортезирования «ШАГ».
В рамках клинических испытаний протеза пациентам будет предложено передвигаться в определенном режиме по прямой и наклонной поверхностям, подниматься и спускаться по ступеням, выполнять ряд физических упражнений. В результате будет тестироваться способность протеза к адаптации под индивидуальную биомеханику пользователя и степень коррекции движений в реальном времени при ходьбе, беге, езде на велосипеде и различных физических нагрузках. Процесс тестирования займет 2 недели для каждого пациента.
Тест-драйв Хабаровске будет проходить в течение двух недель. Записаться на тестирование можно здесь.
— Тест-драйв коленного модуля Steplife B5 будет проходить по всему дальневосточному региону: Камчатка, Хабаровск, Владивосток, Чита, Благовещенск, Якутск, — сообщает генеральный директор Steplife Иван Худяков. — Компания Steplife со штаб-квартирой в Сколково, имеет более 150 представительств по всей стране, но для нас важен именно Дальневосточный регион.
По своим функциональным особенностям протез бионического протеза коленного сустава Steplife B5 сопоставим с такими популярными зарубежными моделями, как C-leg от Ottobock (Германия) и Rheo Kneе от Össur (Исландия). На сегодняшний день коленный модуль Steplife B5 является одним из флагманских продуктов из семейства бионических изделий компании, наряду с бионическим модулем Steplife B7. Управление протезом осуществляется за счет микропроцессора и высокоскоростных сервоприводов; он обладает адаптивной поддержкой во время фазы опоры и динамическим сгибанием во время фазы переноса. Функционал протеза и пользовательская настройка реализуется при помощи специального приложения Steplife для мобильных устройств.
Основное отличие модуля Steplife B5 от его более раннего собрата Steplife B7 состоит в комплектации коленной гидравлики. В Steplife B5 установлена не поршневая, а ротационная гидравлика, обеспечивающая более широкий диапазон движений. Сами же движения при этом становятся более плавными и приближенными к естественной человеческой походке.
В течение двух недель перед пациентами-тестировщиками будет стоять задача оценить надежность коленного модуля, его функциональность и удобство в повседневной эксплуатации. Полученная обратная связь позволит настроить и улучшить продукт, сделать его максимально комфортным и эффективным для пользователей.
Дальневосточный тест-драйв коленного модуля проходит в рамках грантового проекта Steplife «Бионические протезы ног с микропроцессорной системой управления Steplife B7 в рамках НИОКР в Республике Бурятия» и при поддержке федерального проекта Инновационного центра Сколково’Техновосток"(группа ВЭБ РФ).