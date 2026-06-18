Хабаровчане могут бесплатно испытать бионический протез

По своим функциональным особенностям протез бионического протеза коленного сустава Steplife B5 сопоставим с такими популярными зарубежными моделями, как C-leg от Ottobock (Германия) и Rheo Kneе от Össur (Исландия). На сегодняшний день коленный модуль Steplife B5 является одним из флагманских продуктов из семейства бионических изделий компании, наряду с бионическим модулем Steplife B7. Управление протезом осуществляется за счет микропроцессора и высокоскоростных сервоприводов; он обладает адаптивной поддержкой во время фазы опоры и динамическим сгибанием во время фазы переноса. Функционал протеза и пользовательская настройка реализуется при помощи специального приложения Steplife для мобильных устройств.