Сообщений о нежелательных реакциях на препараты стало вдвое меньше с 2022 года

Согласно представленным материалам министерства, число нежелательных реакций в 2022 году составляло 61 119, а в 2025 году — 32 155. Снижение происходит постепенно, так в 2023 году сообщений было около 45 тыс., а в 2024-м — чуть более 31 тыс.