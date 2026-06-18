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Водителей миланских трамваев отстранили за обсуждение фото пассажирок с камер

В Милане водителей трамваев отстранили от работы в связи с расследованием деятельности группы в мессенджере, в которой они якобы обменивались фотографиями пассажирок с камер видеонаблюдения и вульгарными комментариями об их внешности. Об этом в среду, 17 июня, пишет The Guardian.

В Милане водителей трамваев отстранили от работы в связи с расследованием деятельности группы в мессенджере, в которой они якобы обменивались фотографиями пассажирок с камер видеонаблюдения и вульгарными комментариями об их внешности. Об этом в среду, 17 июня, пишет The Guardian.

Жалоба поступила от женщины, которая заметила, как водитель трамвая, не находившийся при исполнении, но все еще в форме, сидел напротив нее и листал групповой чат с кадрами с камер видеонаблюдения. На них, по ее словам, были видны ноги, лица, грудь и бедра пассажирок. Она сфотографировала чат и отправила снимок активистке, которая сообщила об этом в транспортную компанию ATM.

Прокуратура Милана начала расследование в отношении как минимум одного сотрудника ATM по подозрению в несанкционированном доступе к системе видеонаблюдения.

— Это очень серьезный инцидент, требующий ясности, потому что если выявленные факты подтвердятся, мы столкнемся с серьезными преступлениями, наказуемыми нашим уголовным кодексом, что также откроет путь к гражданским искам о компенсации со стороны жертв, — цитирует президента Ломбардского отделения Codacons Марко Мария Донцелли издание.

Ранее житель города Саанича (остров Ванкувер) признал себя виновным в деле о подглядывании, жертвами которого стали 652 женщины и девушки. Полиция называет это дело самым масштабным случаем вуайеризма в истории Канады.

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