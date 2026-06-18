Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Ирана подписали мирный договор: опубликованы все 14 пунктов

Опубликован меморандум из 14 пунктов между США и Ираном.

Источник: Комсомольская правда

США и Иран подписали меморандум о прекращении конфликта, содержащий 14 пунктов. Об этом стало известно 18 июня.

Документ предусматривает немедленное прекращение боевых действий, взаимное уважение суверенитета и отказ от вмешательства во внутренние дела.

Согласно тексту, финальное соглашение должно быть подготовлено в течение 60 дней с возможностью продления. США обязуются поэтапно снять ограничения и морскую блокаду, а также вывести войска из приграничных районов.

В ответ Иран обеспечит безопасный проход судов в регионе на ограниченный срок. Также предусмотрены отмена санкций против Тегерана, доступ к замороженным активам и разработка масштабного плана экономического восстановления страны.

Иран подтверждает отказ от разработки ядерного оружия при сохранении мирной ядерной программы. Для контроля исполнения создается специальный механизм, а итоговое соглашение планируется закрепить резолюцией Совбеза ООН.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что меморандум о взаимопонимании между США и Ираном не является окончательным документом. Он предупредил, что Вашингтон может вновь нанести удары, если Тегеран не будет соблюдать условия соглашения.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше