Жителю Хабаровского края «сменили» домофон за 275 тысяч рублей

После этого разговор оборвался, но почти сразу мужчине позвонили уже в мессенджере. Новый собеседник назвался сотрудником банковской службы безопасности и сообщил, что против жителя посёлка якобы уже совершают мошеннические действия. Чтобы «спасти» деньги, их предложили перевести на безопасный счёт.