Жителю Хабаровского края «сменили» домофон за 275 тысяч рублей

В Хабаровском крае 49-летний житель посёлка Переяславка перевёл мошенникам 275 тысяч рублей после звонка об установке нового домофона. Уголовное дело возбудили по статье о мошенничестве, сообщили в УМВД России по региону.
Сначала потерпевшему позвонил неизвестный, представившийся сотрудником управляющей компании. Он заявил, что для получения ключей от нового домофона нужно назвать четырёхзначный код из СМС — потерпевший выполнил требование и продиктовал цифры.
После этого разговор оборвался, но почти сразу мужчине позвонили уже в мессенджере. Новый собеседник назвался сотрудником банковской службы безопасности и сообщил, что против жителя посёлка якобы уже совершают мошеннические действия. Чтобы «спасти» деньги, их предложили перевести на безопасный счёт.
Поверив этой схеме, житель Переяславки отправил аферистам 275 тысяч рублей. После перевода злоумышленники перестали выходить на связь.
По факту хищения возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Максимальное наказание по ней — до шести лет лишения свободы. Полицейские устанавливают причастных к преступлению.