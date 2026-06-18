В ГД предупредили о мошеннической схеме с «семейными выплатами»

Парламентарий напомнил, что с 1 июня Социальный фонд начал прием заявлений на возврат НДФЛ с 13% до 6% для семей с двумя и более детьми. По его словам, злоумышленники используют информацию о новой мере поддержки для рассылки поддельных уведомлений и фишинговых ссылок.
«Самое опасное в этой схеме — она маскируется под реальную господдержку. Вы получаете СМС: “Вашей семье одобрена ежегодная выплата, перейдите по ссылке, чтобы деньги не сгорели”. Вы переходите, открывается сайт, один в один похожий на “Госуслуги”. Вводите логин, пароль, код из СМС. Все. Ваш аккаунт в руках мошенников», — сказал Свищев.
Он отметил, что основной целью мошенников стали семьи с двумя и более детьми, которые ожидают получения положенных мер поддержки. «Мошенники прекрасно понимают: многодетная семья ждет выплат, она обрадуется новости, захочет оформить все побыстрее. И в этой спешке легко перейдет по ссылке и введет код из СМС. Они играют на надежде и на спешке», — добавил депутат.
Как защититься и что делать, если данные уже переданы мошенникам.
Свищев рекомендовал не переходить по ссылкам из СМС и электронных писем, даже если сообщения выглядят официальными. По его словам, для проверки информации следует самостоятельно заходить на сайты госуслуг или Социального фонда.
Кроме того, депутат призвал никому не сообщать коды из СМС и другие данные для входа в личные кабинеты. Он также посоветовал проверять информацию о выплатах через официальные сервисы и не поддаваться на попытки создать ощущение срочности.
Если гражданин перешел по подозрительной ссылке и ввел свои данные, необходимо немедленно сменить пароль на портале «Госуслуги» и в банковских приложениях, а также включить двухфакторную аутентификацию.
Кроме того, следует заблокировать банковские карты, сообщить банку о возможном мошенничестве и обратиться в правоохранительные органы. Свищев также рекомендовал сохранить переписку, скриншоты и другие материалы, которые могут помочь при расследовании.
«Ни одна настоящая государственная выплата не требует от вас перехода по ссылке из СМС и ввода кода. Это всегда делается через официальные каналы: “Госуслуги”, МФЦ или отделения Социального фонда. Если вам звонят и говорят обратное, то это, увы, обман. Не верьте. Не переходите. Не сообщайте коды. И предупредите своих пожилых родственников, они в зоне особого риска», — резюмировал парламентарий.