В ГД предупредили о мошеннической схеме с «семейными выплатами»

«Ни одна настоящая государственная выплата не требует от вас перехода по ссылке из СМС и ввода кода. Это всегда делается через официальные каналы: “Госуслуги”, МФЦ или отделения Социального фонда. Если вам звонят и говорят обратное, то это, увы, обман. Не верьте. Не переходите. Не сообщайте коды. И предупредите своих пожилых родственников, они в зоне особого риска», — резюмировал парламентарий.