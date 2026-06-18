Первый бой защиты титула: Махачев сразится с Гэрри

Российский боец Ислам Махачев проведет первую защиту титула в полусреднем весе против ирландца Иэн Мачадо Гэрри на турнире UFC 330. Поединок состоится в ночь на 16 августа в Филадельфии (США).
Махачев провел в смешанных единоборствах 29 боев, одержав 28 побед при одном поражении. В последнем поединке он завоевал чемпионский пояс в полусреднем весе и стал первым российским бойцом, сумевшим стать двойным чемпионом организации.
Его соперник имеет рекорд 17 побед и 1 поражение. В предыдущем бою Гэрри одолел экс-чемпиона Белала Мухаммада единогласным решением судей.
Бой между Махачевым и Гэрри станет главным событием турнира UFC 330 и первой защитой титула для российского чемпиона в новой весовой категории.
Ожидается, что поединок привлечет повышенное внимание болельщиков, поскольку для Махачева это первый выход на защиту пояса после перехода в полусредний дивизион, где он уже успел закрепиться в статусе чемпиона.
UFC традиционно рассматривает подобные титульные защиты как ключевые события года, формирующие дальнейшие рейтинговые расклады в дивизионе и определяющие будущих претендентов на чемпионский пояс.
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