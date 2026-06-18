Ташуев считает, что сборная Узбекистана поборется за выход в 1/16 финала ЧМ

КРАСНОЯРСК, 18 июня. /ТАСС/. Сборная Узбекистана попала в непростую группу на чемпионате мира по футболу, но сможет побороться за выход в 1/16 финала. Таким мнением с ТАСС поделился главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ташуев.
Сборная Узбекистана, которая дебютирует на мировом первенстве, встретится на групповом этапе с командами Португалии, Колумбии и ДР Конго.
«У них хорошее поколение, футбол бурно развивается. Группа непростая, но будут сражаться, играть. Тем более сборную возглавляет опытный специалист (Фабио Каннаваро — прим. ТАСС). Если в атаке хороший уровень, то Каннаваро может наладить оборону и приведет к успеху», — сказал Ташуев.
Специалист также отметил прогресс защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова, который еще несколько лет назад выступал в чемпионате Белоруссии, а сейчас является игроком английского «Манчестер Сити».
Первый матч сборная Узбекистана проведет с командой Колумбии. Игра пройдет 18 июня и начнется в 5:00 мск.