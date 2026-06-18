Ташуев считает, что сборная Узбекистана поборется за выход в 1/16 финала ЧМ

«У них хорошее поколение, футбол бурно развивается. Группа непростая, но будут сражаться, играть. Тем более сборную возглавляет опытный специалист (Фабио Каннаваро — прим. ТАСС). Если в атаке хороший уровень, то Каннаваро может наладить оборону и приведет к успеху», — сказал Ташуев.