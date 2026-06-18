Гала-концертом и опереттой отметит свое столетие хабаровский музыкальный театр

Коллектив театра активно готовится к празднованию юбилея — на сентябрь и октябрь 2026 года запланирован ряд мероприятий. 30 сентября в Театре юного зрителя пройдет исторический вечер «Великолепный век с ХМТ». Именно здесь, в бывшем купеческом клубе, 100 лет назад театральная труппа впервые вышла на сцену. 14 октября на сцене ОДОРА пройдет юбилейный гала-концерт — в день рождения театра на сцену выйдут все артисты труппы. 16 октября состоится гала-концерт со звездами музыкальных театров России. На одной сцене с артистами музыкального театра выступят солисты ведущих театров страны. «Сейчас все наши силы направлены на то, чтобы этот юбилей запомнился зрителям и стал грандиозным культурным праздником Дальнего Востока и всего театрального сообщества России», − сказала Евгения Ремус, директор Хабаровского музыкального театра. Финалом праздничных событий станет премьера оперетты «Летучая мышь» 30 октября.